Alaplı'da bayramlaşma programına yoğun ilgi

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'nin Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi tarafından Sahil alanındaki Belediye Sosyal tesisler'in alanındaki halkla toplu bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan Alapı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve protokol üyeleri, törene katılanlarla tokalaşarak herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın birinci günü düzenlenen bayramlaşma törenine Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz,Garnizon Komutan Tuğamiral Niyazi Uğur,Milletvekil adayları, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.Ereğli'den gelen misafirler ve diğer protokol üyeleri bayramlaşma törenine gelen misafirleri içeride tek tek ayakta sırayla bayramlaşma yapıldı. Bayramlaşmada birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulunuldu.

Her sene bayramlaşma yapıldığı yapıldığı değinen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin "Buraya bayramlaşmaya gelen herkesin bayramını kutluyorum. Allah gelecek bayrama hepimizi beraber sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşturmayı nasip eylesin. Katılımınız için ben her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın devamında Kaymakam Vedat Yılmaz da "Bayramlarımız bizler için yardımlaşmanın, dayanışmanın önemli olduğu günlerdir. Bu nedenle de güzel bir gün yaşıyoruz. Her birinize katıldığınız için teşekkür ediyor, bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - ZONGULDAK