Alanya Yalçı ve Gümüşkavak yolları asfaltlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanya Yalçı ve Gümüşkavak yolları asfaltlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Alanya Yalçı ve Gümüşkavak yolları asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Dim Vadisi'nde bulunan Yalçı ve Gümüşkavak mahalle yollarını asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Dim Vadisi'nde bulunan Yalçı ve Gümüşkavak mahalle yollarını asfaltladı.

Antalya'da yol bakım onarımının yanı sıra alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda da asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha önce yağmur giderleri yapılan, büzleri konan ve stabilize çalışmaları tamamlanan Dim Vadisi'ndeki Yalçı ve Gümüşkavak mahalleleri grup yolunun 2 kilometrelik bölümünü sati asfalt ile kaplandı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bir gün içinde çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açtı.

"Ulaşım daha konforlu olacak"

Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Yücel Sezel, "Mahalle yolumuzun bir bölümünün alt yapısı olmadığı için daha önce asfaltlanmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi talebimiz doğrultusunda yolumuzun alt yapısını tamamladı şimdi de asfaltını döktü. Mahallemizin ulaşımı şimdi daha konforlu olacak. Hizmetlerinden ötürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Alanya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title