Üye Girişi
Haberler

Alanya Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde törenle andı.

Alanya Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86. ölüm yıl dönümünde törenle andı.

Üniversitenin Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma töreninde, Atatürk'ün mirası, devrimleri ve Türkiye'ye kazandırdığı çağdaş değerler üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde, onu bir kez daha sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk, sadece Türk milletinin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin lideri değil, aynı zamanda eğitimde, bilimde, çağdaşlaşmada, kadının toplumdaki yerinde ve hukukta getirdiği reformlar ile de dünya çapında da büyük bir liderdir. Bu liderlik perspektifi ile Atatürk'ün çizdiği yolda üniversitemizde, Atatürk'ün fikirlerinden ilham alarak gençlerimizi çağdaş, bilimin ışığında büyüyen, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Atatürk'ün ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirmek ve amacına sıkı sıkıya bağlıyız. Onun, 'Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir' sözünden hareketle, bilimi, aklı ve özgür düşünmeyi her zaman ön planda tutacağımıza bir kez daha ant içiyoruz. Atatürk, bilim ve eğitim alanında gerçekleştirdiği devrimlerle sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa yön vermiştir. Onun bize bıraktığı en önemli miraslardan birisi de, eğitimde fırsat eşitliği, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ve her bireyin insan haklarına saygı gösterdiği bir toplumdur. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler, bugün hep birlikte, Atatürk'ü anarken, onun fikirlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmayı bir kez daha taahhüt ediyoruz. Bu yolda, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.

Programda, Dr. Öğr. Gör. Özge Kurşun Tükenmez de Atatürk'ün mirası ve fikirleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Tükenmez, Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı çağdaş değerleri anlatırken, katılımcılara Atatürk'ün Türkiye'yi aydınlığa taşıyan devrimlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

Yüksel Güran konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı

 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Mansur Yavaş, 29 Ekim konserlerinin hesabı için gün ve saat verdi

Mansur Yavaş tüm Türkiye'yi ekran başına davet etti
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi
10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 10-11 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Tuzla, Beykoz, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 10-11 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.