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Alanya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

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Alanya'da Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan kaçak alkollü içecekler ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da kaçak alkol operasyonu

ANTALYA - Alanya'da yaklaşan yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak-sahte alkollü içkilerin önüne geçmek için Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından farklı yerlere operasyon düzenledi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesinde Kaçak ve Sahte bandrollü alkol satıldığı ihbarı üzerine Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirtilen şahısların ikamet, işyerleri ve araçları üzerinde adli makamlardan izin alınarak aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucunda şahısların ev, işyeri, araç ve motosikletinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan 617 alkollü içecek, 95 paket sigara, 20 adet elektronik sigara, 86 adet sigara kiti, 33 adet takviye içerikli çikolata, 131 adet pro ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultunsa iş yerlerine yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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