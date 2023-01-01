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Alanya'da yeni yıl coşkusu

Yerel Haberler

Alanya'da yeni yıl coşkusu Antalya'nın gözde ilçelerinden Alanya'da yılbaşı coşkuyla kutlandı.

Alanya'da yeni yıl coşkusu

ANTALYA - Antalya'nın gözde ilçelerinden Alanya'da yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelenler de doyasıya eğlendi.

Antalya'nın turizm alanından gözde ilçelerinden Alanya'da yılbaşı coşkuyla kutlandı. Yerli ve yabancı turistler eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliklerde binlerce kişi şarkılar söyleyerek, dans ederek yılbaşını kutladı. Kimi vatandaş canlı müzik eşliğinde dans ederken kimisi de konfetiler patlatarak eğlendi. Hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistler doyasıya eğlenerek yeni yılı karşılarken, çevre illerden gelenlerinde olduğu görüldü. Ayrıca ilçenin farklı noktalarından da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzünü havai fişekler aydınlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

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