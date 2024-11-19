Alanya'da Yağışlar Sonrası Hortum Oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. İlçede Cumartesi gününe kadar yağışların devam etmesi bekleniyor.
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlar sonrası sabah saatlerinde hortum çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesinde sabah saatlerinde denizde hortum meydana geldi. Denizde meydana gelen hortum çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan ilçede
Cumartesi gününe kadar yağışların devam edeceği öngörülüyor.