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Alanya'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Alanya'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Ankara'da TUSAŞ saldırısında şehit olanlar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Alanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara'da TUSAŞ saldırısında şehit olanlar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Alanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ankara TUSAŞ'ta önceki gün yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 kişi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Alanya Dayanışma Platformu Başkanı Sait Durusoy, "İki gün önce Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen saldırının, Siyonizm'in uşakları tarafından yapıldığını bilmeyen var mı? Maalesef bu saldırıda 5 kardeşimiz şehit düşmüş, 22 kardeşimiz de yaralanmıştır. Siyonizm'e karşı harekete geçmek için ses çıkarıp meydanları doldurmak için illaki üzerimize binlerce ton bomba mı atılması gerekiyor" dedi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı saldırıyı değerlendiren Durusoy, "Bir yılı aşkın bir süredir soykırım altında inleyen Gazze'de her geçen gün yeni bir katliam işlenmektedir. Filistin ve Lübnan direnişi karşısında rezil olan Siyonist İsrail rejimi güçleri, içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkarmaktadır. Bu insanlık dışı savaşa son olarak Gazze'nin Cibali'ye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri, 150'yi aşkın kardeşimizi şehit etmiştir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Filistin Güvenlik İsrail Ankara Alanya Yerel Gazze TUSAŞ

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