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Alanya'da oy kullanmaya engel yok

Alanya'da oy kullanmaya engel yok

Yerel Haberler

Alanya Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinde bulunacak.

Alanya Belediyesi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı yaşayan hastaların oylarını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinde bulunacak.

Alanya Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nde ortopedik engelli ve yatağa bağımlı hastaların vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye ve akülü sandalye kullanan ortopedik engelli vatandaşlar ile yatalak ve yarı yatalak hastalara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak olan Alanya Belediyesi ; Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesindeki lift sistemli rampalı araçları ve ambulansları seçimler için hazırladı. Böylelikle Alanya Belediyesi, engeli olup da yürüyemeyen ya da yatağa bağımlı halde yaşayan vatandaşların sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmesine yardımcı olacak.

Engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, telefondan Engelli Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvuruda bulunabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Seçimleri Alanya Belediyesi 14 Mayıs Yerel Haberler

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