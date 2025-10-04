Haberler

Alanya'da Off-Road Tutkunlarından Gazze'ye Destek Konvoyu

Alanya'da Off-Road Tutkunlarından Gazze'ye Destek Konvoyu
Antalya'nın Alanya ilçesinde off-road tutkunları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla 'Zulme Off, Gazze'ye On' sloganıyla konvoy düzenledi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde tur atarak insanlık davasına dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde off-road tutkunları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla konvoy düzenledi. "Zulme Off, Gazze'ye On" sloganıyla bir araya gelen grup, Alanya sokaklarında tur atarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çekti.

Alanya'da bir araya gelen off-road severler, Hacımemişler Camii önünde toplanarak İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlarla 'Zulme off, Gazze'ye on' sloganıyla oluşturulan konvoy, şehir merkezinde tur attı. Vatandaşlar ellerinde pankartlarla İsrail'in saldırılarını kınarken, Gazze halkına destek mesajları verdi.

Etkinliğe katılanlar, tüm dünyayı Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamaya çağırdı. Konvoy, şehir turunun ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
