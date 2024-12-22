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Alanya'da Kamyonet Dereye Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet dereye düştü. 9 yaşındaki İrem hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahale ile baba hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

9 yaşındaki İrem hayatını kaybetti babası ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde dereye uçan kamyonette 1 kişi ölürken 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 12: 30 sıralarında Alanya'nın merkeze bağlı Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim A.kullandığı 07 BGD 342 plakalı Hyundai marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafo direğine çarpıktan sonra 25 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından kamyonette bulunan İrem Alanay'ın (9)'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan Ömer Asaf A.kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, Kazada durumu ağır olan baba İbrahim A.ise ambulans ile Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alanya'da Kamyonet Dereye Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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