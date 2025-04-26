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Alanya'da İnşaatın Koruma Duvarı Yıkıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın koruma duvarı, toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Alanya'da inşaatın koruma duvarı yıkıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın koruma duvarı toprak kayması nedeniyle yıkıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi 15. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapımı devam eden inşaata ait koruma duvarı, toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
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