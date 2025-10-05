Alanya'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları protesto edildi. Filistin halkına ve Küresel Sumud Filosu'na destek için düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Kızılkule önünde toplandı. "Kahrolsun İsrail", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atan vatandaşlar, Kızılkule Meydanı'ndan deniz fenerine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Alanya açıklarında Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan çok sayıda tekne ve gemi de kıyı boyunca yürüyüşe eşlik etti. Teknelerdeki vatandaşlar bayrak sallayarak eyleme denizden destek verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Şarani Tavlı yaptığı konuşmada, "Bugün insanlık için, vicdan için, Filistin için, Sumud Filosu için bir aradayız. Gazze'de bir çocuk ağlarken biz gülemeyiz. Gazze'de bir anne evladını toprağa verirken biz susamayız. Orada bombalar yağarken, biz burada sessiz kalamayız. Gazze bugün insanlığın aynasıdır. O aynaya baktığımızda kim zalim kim mazlum, kim adil kim vicdansız açıkça görülmektedir. İsrail'in Gazze'de yaptıkları ne savunma hakkıdır ne de güvenlik meselesidir. Bu açıkça bir zulümdür, bir katliamdır, bir insanlık suçudur" dedi. - ANTALYA