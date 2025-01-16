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Alanya'da Fırtına Sonrası Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Alanya'da Fırtına Sonrası Sıcak Hava Plajları Doldurdu
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Alanya'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur, sabah saatlerinde yerini 20 dereceye ulaşan sıcak havaya bıraktı. Alanyalılar ve turistler, güzel havanın tadını çıkarmak için Portakal Plajı'na akın etti. Fırtına nedeniyle yoğun trafik ve zor anlar yaşanırken, sıcak hava plajları doldurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur sabah saatlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. 20 dereceye ulaşan sıcak havayı fırsat bilen Alanyalılar ve turistler sıcak havanın, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için kendilerini Portakal Plajı'na attı.

Alanya'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ve fırtınadan dolayı trafikte yoğunluk oluşurken, aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Alanya'da 24 saat geçmeden yağmur ve fırtına gündüz saatlerinde yerini sıcak havaya bıraktı. 20 dereceyi bulan hava sıcaklıklarını fırsat bilen Alanyalı vatandaşlar, sıcak havanın, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için kendilerini Portakal Plajı'na attı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen Aytekin Sümbülcü, "Alanya güneşin doya doya yaşandığı bir ilçemiz. Biz dün burada fırtına yaşadık; yoğun bir yağış vardı ama bugün sabah güneşli bir güne uyandık. Güneşi görür görmez sahilin tadını çıkarmak için buraya geliyoruz" dedi.

İşin yorgunluğunu atmak için Portakal Sahili'ne gelen Batuhan Gürel ise, "Haziran ve temmuz ayını hatırlatan bir hava var. Turizm açısından Alanya çok bilinen bir yer" diyerek Alanya'nın doğasıyla ve havasıyla herkesin tercih ettiği bir şehir olduğunu söyledi.

Güzel havayı fırsat bilen aileler vakit geçirirken, bazıları ise vaktini spor yaparak değerlendirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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