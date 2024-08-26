Alanya'da Endemik Kum Zambakları Sahilleri Süslüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan ve koparmanın cezası bu sene 387 bin 141 TL'ye çıktığı endemik kum zambakları sahilleri süslemeye başladı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurtdışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Yeşilöz Sahili'ni süslemeye başladı. Gün doğumu ile birlikte çiçekler izlemesi keyif veren kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL'ye yükseldi.

Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ediyor.

"Lütfen kum zambaklarımıza sahip çıkalım"

Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakin koparmasından büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım" dedi. - ANTALYA