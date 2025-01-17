Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi
Rıza Akpolat hakkındaki tutuklama talebinin ardından yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı

Yüzlerce kişi belediye binası önünde toplandı
Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu'yu bekleyen tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Alanya'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da alacak verecek meselesi yüzünden işyeri önünde bıçaklanan esnaf Medeni Önem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti : 1 ölü

İşyeri önünde bıçaklanan esnaf hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden kendi işyeri önünde bıçaklanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli motosikletle Medeni Önem'in işlettiği kıraathaneye geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheliler, işyerinde Medeni Önem ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Dışarıda süren tartışma sonrasında şüphelilerden birisi yanında getirdiği bıçakla Medeni Önem'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden ayrılmazken, diğer şüpheli bıçağı alıp kaçarak uzaklaştı ve kaçarken bıçağı gizlemek için otomobilin altına attı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Medeni Önem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medeni Önem'i ağır yaralayan şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli de motorize polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Alanya'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel
img

Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
img

Kemal Başar'dan Azra Akın isyanı! "Şimdi yollarımız gerçekten ayrıldı"
img

Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi

ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmelerinde ve ölümlerde korkutan artış
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Teğmenlerin hepsi savunmalarına aynı cümleyle başlamış
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.