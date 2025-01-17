Alanya'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Alanya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti : 1 ölü

İşyeri önünde bıçaklanan esnaf hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde alacak-verecek meselesi yüzünden kendi işyeri önünde bıçaklanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay akşam saat 21: 00 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Kıymalı Sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli motosikletle Medeni Önem'in işlettiği kıraathaneye geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheliler, işyerinde Medeni Önem ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Dışarıda süren tartışma sonrasında şüphelilerden birisi yanında getirdiği bıçakla Medeni Önem'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden ayrılmazken, diğer şüpheli bıçağı alıp kaçarak uzaklaştı ve kaçarken bıçağı gizlemek için otomobilin altına attı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumu ağır olan Medeni Önem'i Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Medeni Önem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medeni Önem'i ağır yaralayan şüpheli olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli de motorize polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.