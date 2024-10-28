Üye Girişi
Haberler

Alanya'da 758 Çocuk, Cumhuriyetin 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 758 öğrenciyle hazırladıkları ay yıldızlı koreografi ve evlerinde yetiştirdikleri 101 çiçekle kutladı.

Evlerinde yetiştirdikleri 101 çiçekle ay yıldızlı koreografiye renk kattılar

Alanya'da 758 çocuktan cumhuriyet kareografisi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencisi 758 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yaptıkları koreografi ile kutladılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Alanya ilçesinde de coşkuyla kutlanmaya başladı. Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 101'inci yılına özel hazırladıkları koreografiyi 758 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi. Öğrenciler cumhuriyetin 101.yılını esas alarak evlerinde 1 ay boyunca yetiştirdikleri 101 tane çiçek ile gösteriye katıldı.

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Murat Ergin Gözütok yaptığı açıklamada," Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutlamak için hazırlandık. 758 kişilik dev bir kadro ile hazırlandık. Bakanlığımızın yürüttüğü değerli eğitim projesi kapsamında Eylül ayında 101 öğrencimize yetiştirilebilir çiçek verdik ve bir ay boyunca evlerinde o çiçekleri yetiştirmelerini istedik. Çiçeklerini yetiştirdiler ve tüm okulun katıldığı 101. Yıl ve ay yıldızlı koreografi hazırlayarak 101 çiçeğimizi bu çalışmanın içerisinde kullandık. Çok coşkulu ve verimli bir çalışma oldu. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile beraber 101. Yılımızı coşkuyla kutladık." İfadelerini kullandı.

Kutlamaya katılan 758 tane ortaokul öğrencisi kareografi bitiminde yanlarında getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktılar.

Alanya'da 758 Çocuk, Cumhuriyetin 101. Yılını Coşkuyla Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Yerel

Cumhuriyet Bayramı Antalya Alanya Eğitim Yerel Yaşam Çocuk

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü ne zaman ve nerede söylendi? Anahtar Partisi ne zaman kuruldu? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi ne? Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI! DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.