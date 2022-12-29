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Alanya'da 145 bin 139 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı

Yerel Haberler

Alanya'da 145 bin 139 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2022 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Alanya Aşevi 2022 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 145 bin 139 kişilik sıcak yemek ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında yaptığı sosyal yardımlar ile vatandaşların derdine derman oldu. Alanya Aşevi de 2022 yılında yemek dağıtımı, çocuklara süt ve hastalara glütensiz gıda desteklerini sürdürdü. Alanya Aşevi'nden düzenli olarak ihtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki kişilere her gün 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı.

2022'de Alanya'da ihtiyaç sahiplerine 145 bin 139 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da 2022 yılında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için 8 bin 465 haneye 67 bin 144 litre süt dağıtımı da gerçekleştirdi. Öte yandan yıl boyunca çölyak hastası 68 kişiye glütensiz gıda paketi desteği verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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