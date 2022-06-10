Alanya Atasem Ela Bebek İçin Kermes Yaptı - Haberler

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Alanya Atasem Ela Bebek İçin Kermes Yaptı

ANKA - Yerel
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Alanya Atasem Ela Bebek İçin Kermes Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM kursiyerleri, yurt dışında tedavi görmesi gereken SMA tip 1 hastası Ela Bebek’e destek için yardım kermes düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM kursiyerleri, yurt dışında tedavi görmesi gereken SMA tip 1 hastası Ela Bebek'e destek için yardım kermes düzenledi.

Alanya'da SMA tip 1 hastası olan Ela Bebek'in tedavisi için yardım düzenleyen kuruluşlar arasına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM de katıldı. Yurt dışında tedavi görmesi gereken Ela Bebek için Alanya ATASEM tarafından Hacet Meydanı'nda kermes düzenledi.

Sergide Alanya ATASEM kursiyerleri el emeği ve göz nuru ile hazırladıkları bir birinden güzel eserler satışa çıkarıldı.

Sergide satılan ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı Ela Bebek'in tedavisinde kullanılmak üzere ailesine teslim edilecek.

ANKA / Yerel

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