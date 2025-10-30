Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Hakemlerin Bahis Oynadığı İddiaları Üzerine Maç Tekrarı Talep Etti

Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, bazı hakemlerin bahis oynadığına dair iddialar üzerine sezon içerisinde oynadığı 3 maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Kulüp, söz konusu hakemlerin disiplin cezası aldığını duyurdu.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Alagöz Holding Iğdır FK, "bazı hakemlerin bahis oynadığına" ilişkin iddialar üzerine takımın bu sezon oynadığı 3 maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Egemen Artun'un yönettiği ve 2 golün iptal edildiği Manisa FK; Seyfettin Alper Yılmaz'ın yönettiği ve penaltının iptal edildiği Vanspor ve yardımcı hakemin Faruk Yağlı olduğu ve 1 gol ve 1 penaltının iptal edildiği Boluspor maçlarının tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında, söz konusu hakemlerin futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildikleri anımsatıldı ve şunlar kaydedildi:

"Futbolcularımızın sahadaki alın terine, taraftarlarımızın emeğine ve başkanımızın gayretine sonuna kadar sahip çıkacağız. TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun dik duruşuyla adaletin yerini bulacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
