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Aladağlar'a kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aladağlar'a kar yağdı

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.

Kayseri'de dün başlayan sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kentte, yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken, bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Develi ilçesinde de yağan dolu, görenleri şaşırttı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle zemin beyazla kaplandı.

Aladağlar'da ise Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ etekleri beyaza büründü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aladağlar, Kayseri, Niğde, kar, Yerel, Haberler

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