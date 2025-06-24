Alaçam'ın En Genç ve İlk Kadın Muhtarı Gülseher Yüksel Seçildi

Alaçam'ın En Genç ve İlk Kadın Muhtarı Gülseher Yüksel Seçildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 yaşındaki Gülseher Yüksel, babasının mazbatasının iptal edilmesinin ardından yapılan ara seçimde Yukarı Soğukçam Mahallesi muhtar seçildi. Aile geleneğini sürdürerek mahalle halkının desteğiyle bu görevi üstlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde babasının mazbatası iptal edilince çalışmalara başlayan 23 yaşındaki Gülheser Yüksel, mahallesine muhtar olarak seçildi.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yukarı Soğukçam Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Gülseher Yüksel, 1 Haziran 2025 pazar günü boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için yapılan ara seçimde teveccüh görerek muhtar seçildi. Alaçam'da 23 yaşındaki Gülseher Yüksel babasından devraldığı muhtarlık görevini sürdürerek ilçenin en genç ve ilk kadın muhtarı oldu.

Dededen oğula, oğuldan kızına muhtarlık

Muhtar Gülseher Yüksel, yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde Yukarı Soğukçam Mahallesi Muhtarı seçilen babam Eyüp Yüksel'in mazbatası iptal edildi. Onun mazbatası iptal edilince, mahalle halkından ve ailemden, akrabalarımdan gelen talepler üzerine 1 Haziran 2025 Pazar günü boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için yapılan ara seçiminde muhtar adayı olmamı istediler. Ben de aday olmadan önce babamdan önce muhtar olan merhum dedem aklıma geldi. Dededen oğula, oğuldan kızına uzanan bir süreç için çalışmalarıma başladım" dedi.

Alaçam'ın en genç ve ilk kadın muhtarı

Yapılan seçimde karşısına bir muhtar adayı çıktığını ve kendisinin 233 geçerli oyla Yukarı Soğukçam Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildiğini kaydeden Yüksel, "Babamdan teslim aldığım bu anlamlı görevi sununa kadar şerefle taşıyıp hem merhum muhtar dedeme, aileme ve bana teveccüh gösterip muhtar olmamı sağlayan mahalle halkıma yapacağım çalışmalarla ve projelerle mahcup etmeyeceğimi belirtmek isterim. Alaçam ilçesinin en genç ve ilk kadın muhtarı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İlkokulunda okuduğum, baba topraklarına manevi borcumu ödemenin geldiğini düşünüyorum. Üzerimde büyük emekleri bulunan annem Gülhan Yüksel'e de ayrıca şükranlarımı sunmak isterim" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Gülseher Yüksel ayrıca, yapmayı hedeflediği çalışma ve projeler ile örnek teşkil etmek istediğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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