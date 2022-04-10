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Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin personelin gününü kutladı. - SAMSUN

Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

Alaçam'da Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Alaçam, Tören, Polis, Yerel, Haberler

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