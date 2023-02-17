Alaca'dan deprem bölgesine yakacak yardımı Yerel Haberler Çorum'un Alaca ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yakacak yardımı gönderildi. Çorum'un Alaca ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yakacak yardımı gönderildi. Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeler için düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor. Bu çerçevede hayırseverlerinde katkılarıyla temin edilen 20 ton odun ve 30 ton kömürden oluşan 2 tır yakacak yardımı bölgeye gönderildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderilen tırlar Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve vatandaşlar tarafından dualarla uğurlandı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Çorum Alaca Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Alaca'dan deprem bölgesine yakacak yardımı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.