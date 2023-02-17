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Alaca'dan deprem bölgesine yakacak yardımı

Yerel Haberler

Alaca'dan deprem bölgesine yakacak yardımı

Çorum'un Alaca ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yakacak yardımı gönderildi.

Çorum'un Alaca ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yakacak yardımı gönderildi.

Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeler için düzenlenen yardım kampanyaları devam ediyor. Bu çerçevede hayırseverlerinde katkılarıyla temin edilen 20 ton odun ve 30 ton kömürden oluşan 2 tır yakacak yardımı bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderilen tırlar Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ve vatandaşlar tarafından dualarla uğurlandı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Çorum Alaca Yerel Haberler

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