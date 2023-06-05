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Alaca'da sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı

Yerel Haberler

Alaca'da sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış su taşkınlara neden oldu.

Alaca'da sağanak yağış su taşkınlarına yol açtı ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış su taşkınlara neden oldu.

İlçeye bağlı Büyükdona köyünde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Köyden geçen dereler taşarken, sokaklar göle döndü. Köydeki sokaklar çamurla kaplanırken, bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri de sular altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Gündugan - Yerel

Çorum Alaca Yerel Haberler

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