Alaca'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Çorum'un Alaca ilçesinde yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler polis ekipleri tarafından trafik kuralları ile ilgili bilinçlendiriliyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi çerçevesinde okullarda trafik güvenliği eğitimi veriyor. Polis memurları, trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili öğrencilere önemli bilgiler aktarıyor. Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği eğitimler öğrencilerden de büyük ilgi görüyor. - ÇORUM