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Alaca'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Alaca'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıyla eğitimler veriyor. Trafik Eğitimi Projesi çerçevesinde düzenlenen bu etkinlikler, öğrencilere trafik güvenliği konusunda önemli bilgiler sunuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler polis ekipleri tarafından trafik kuralları ile ilgili bilinçlendiriliyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi çerçevesinde okullarda trafik güvenliği eğitimi veriyor. Polis memurları, trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili öğrencilere önemli bilgiler aktarıyor. Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği eğitimler öğrencilerden de büyük ilgi görüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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