Üye Girişi
Haberler

Alaca'da KADES ile Uyuşturucu ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Farkındalığı

Alaca'da KADES ile Uyuşturucu ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Farkındalığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, KADES uygulaması ve aile içi şiddetle mücadele konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde ekipler tarafından vatandaşlara KADES ile uyuşturucuyla mücadele ve aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili önemli bilgiler verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk kısmı, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Alaca Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından farkındalık çalışması yapıldı. Ekipler tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA), Alo 183 Kadına Şiddet Hattı ve aile içi şiddet gibi konularla ilgili önemli ilbiler verildi.

İlçe esnafı ve vatandaşları bilgilendiren ekipler, kadınlara KADES uygulamasının önemini anlattı. Vatandaşlara KADES ve diğer şiddetle mücadele yollarının yanı sıra dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirlerlerle ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Icardi Selin Ciğerci olayı nedir? Kızılcık Şerbeti 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yemekteyiz kim kazandı, kim elendi? Yemekteyiz 22 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Cuma hangi diziler var? 22 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.