Alaca'da 100. yıl coşkusu

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Çorum'un Alaca ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti ve akabinde törene geçildi. Yozgat Caddesi belediye binası önünde başlayan törende Kaymakam Hicabi Aytemur ve Belediye Başkanı H. İbrahim Saltu halkın bayramını kutladı. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Aytemur'un konuşmasının ardından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören geçit töreni ile sona erdi.

Törende daha sonra Cumhuriyet kurulduğunda Alacada ilk adımlar adlı TAK kapısı tekrardan canlandırıldı, binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Törene Kaymakam Hicabi Aytemur, Belediye Başkanı H. İbrahim Saltu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki dilmen, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM