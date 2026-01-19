Ala: "Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunan süreç, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaşmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunan süreç, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaşmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından ilan edilen Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalar açısından kritik bir dönüm noktasını temsil ettiğini ifade eden Ala, "Uzun yıllardır süregelen çatışma ortamının ardından bu anlaşmanın hayata geçirilmesi, Suriye iç dinamikleri bakımından ve terörsüz bölge bağlamında komşumuzda istikrarın yeniden hayata geçirilmesi açısından stratejik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Ala, anlaşmanın, Suriye halkının meşru beklentilerine cevap verecek şekilde uygulanmasının başta Suriye'nin komşuları olmak üzere Ortadoğu coğrafyasının tamamında güvenlik ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çerçevede ateşkesin korunması ve silahlı unsurların tam entegrasyonu, sürecin başarısı için vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve Suriye için yeni bir siyasal ve toplumsal inşa imkanı sunan süreç, bugün itibarıyla belirleyici bir aşamaya ulaşmıştır. Sahadaki fiili gerçekliklerin dikkate alındığı bu yeni dönemde, Suriye'nin geleceğinin çatışma, ayrışma ve terör zemininde değil; birlikte yaşama iradesi, bütünleşme ve kapsayıcı entegrasyon anlayışı temelinde şekillenmesi gerektiği gerçeğinin tüm aktörler tarafından idrak edilmesi hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de halkın rızasına dayalı, kapsayıcı ve bütünleştirici bir yönetişim anlayışıyla yürütülen çabaları ve ülkenin yeniden inşasına yönelik adımları güçlü biçimde desteklediğini ifade eden Ala, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması yalnızca Suriye'nin ulusal güvenliği açısından değil, bölgenin tamamında kalıcı istikrarın sağlanması bakımından da zorunlu bir şarttır. Suriye konusunda başından beri öngörülerinde haklı çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesi ile hem bölgesel hem de küresel ölçekte sorumluluk üstlenen bir liderlik perspektifi ortaya koymuştur. Bu yönüyle Türkiye, terör koridorlarına izin vermeden sahadaki gerçekliklerle çözüm arayışlarını eş zamanlı yürütebilen dünyada eşine az rastlanır bir süreci başarıyla yürütmüştür. Sonuç itibarıyla, Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın başarıyla uygulanması; Suriye'nin egemen, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yeniden inşasının önünü açabileceği gibi, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel barış ve güvenlik vizyonunun da somut bir tezahürü olacaktır. Bu süreç, Suriye'nin yanı sıra bölgenin tamamının geleceğini etkileyecek tarihi bir fırsat penceresi sunmaktadır." - ANKARA