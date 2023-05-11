Âlâ Kafe'ye ilgi büyüyor

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete alınan Ala Kafe vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Başiskele Sahili'nde özel yapım karavanda geçen yılın eylül ayında hizmet vermeye başlayan Ala Kafe, kahveseverleri eşsiz manzarasıyla beraber ağırlıyor. Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla yapılan Ala Kafe adıyla, müşterilerinin güzel zamanlar geçirmesini sağlıyor. Vatandaşlardan kısa sürede büyük talep ve memnuniyetle karşılaşan kafenin ikinci şubesi, yoğun talepler üzerine ilçenin en kalabalık mahallelerinden Barbaros Mahallesi'nde de hizmete açıldı. Yine aynı konseptte hizmet veren kafe, Barbaros Semt Meydanı'nda geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla bölgeye katma değer oluşturmaya devam ediyor. - KOCAELİ