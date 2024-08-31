Üye Girişi
Haberler

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı. Ala, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, milletimizin azmi ve kararlılığının bir sembolüdür" dedi.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı.

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının zaferidir." Diyen Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Zafer Ala, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan, milletimizin azmi ve kararlılığının bir sembolü olduğunu söyledi.

Ala, "Bugün, gençlerimiz bu şanlı tarihi mirasın taşıyıcılarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her fırsatta vurguladığı gibi, gençlerimiz bu ülkenin en büyük hazinesidir. Onların eğitimine, gelişimine ve spora yönlendirilmesine verilen önem, Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır. Spor, gençlerimizi hem bedenen hem de ruhen güçlendiren; onları disiplinli, azimli ve kararlı bireyler olarak yetiştiren en önemli araçlardan biridir.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum Aziziye İlçe Başkanı olarak, gençlerimizin 30 Ağustos ruhuyla donanmış, Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda ülkemizi her alanda en ileriye taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içinde, bu kutsal mirası yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aziziye Gençlik erzurum Dünya Spor Yerel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title