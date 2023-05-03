Akyurt'ta çiftçilere arılı kovan dağıtıldı

Akyurt Belediyesi, bu yıl da çiftçilere arılı kovan desteğini sürdürdü. 50 çiftçiye yüzde 100 hibe ile ikişer adet arılı kovan dağıtıldı.

Arılı kovanlar çiftçilere Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri'nde düzenlenen programla teslim edildi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçilerin arılı kovan desteğine yoğun talep gösterdiğini ifade ederek, 275 başvuru yapıldığını söyledi. Amatör arıcılık yapan kişilere destek verildiğini kaydeden Ayık, "Akyurt'umuzun yaylaya benzeyen güzel bir havası ve şehirden uzak bir doğası var. Burada farklı çeşit çiçeklerden oldukça güzel bir bal elde ediliyor. Arıcılık sertifikası sahibi olan ancak Arıcılar Birliği'ne kayıtlı olmayan, amatör arıcılık yapan Akyurtlu çiftçilerimizden topladığımız 275 başvuru içinden noter huzurunda çektiğimiz kura ile talihlileri belirledik. Bu çok güzel bir rakam. Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde 50 çiftçimize ikişer arılı kovan dağıtımı yaptık. Önceki yıl ise 33 çiftçimize 3'er adet arılı kovan desteği verdik. Bugün arılarımızı kovanlarıyla beraber çiftçilerimize teslim ediyoruz" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsinler"

Desteklemelerin sadece arılı kovan ile sınırlı kalmadığını ifade eden Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arıcılığa gönül veren, bu ciddi işi severek yapan arıcılarımıza arıların yanında 20 adet lavanta fidesi ve birer tane arı maskesi de hediye ediyoruz. Toplamda bin lavanta fidesini de çiftçilerimize hediye etmiş olduk. İnşallah bal zamanı yine bir arada oluruz. Bereketli olmasını diliyorum. Belediyemizden arılı kovan kazanan talihli çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsinler. Biz hep yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Arılarını alan çiftçiler, Başkan Ayık'a teşekkür etti. Programa Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Meclis üyeleri ve arılı kovan alan çiftçiler katıldı. - ANKARA