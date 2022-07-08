Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti - Haberler

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Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti

Akyurt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Akyurt Vakfı Yaşamevi'ni ziyaret etti.

Akyurt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Akyurt Vakfı Yaşamevi'ni ziyaret etti.

Akyurt Vakfı Yaşamevi'ndeki yaşlıları unutmayan polisler, bu bayramda da yanlarında oldular. Yaşamevi sakinleri ile sohbet eden polis memurları yaşlıların elini öperek Kurban Bayramlarını kutladı. Yaşamevi'nde kalan yaşlılarla sohbet eden polis memuru Soner Erciyes bir polis olarak değil, vatandaşlık bilinci ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca tüm devlet kurumlarının her zaman yanlarında olduğunu da vurguladı.

Yaşamevi'nin sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek polis memurlarına teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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