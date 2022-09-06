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Akyol, "Altınova, bölgemizin parmakla gösterilen örnek ilçesi oldu"

Yerel Haberler

Akyol, 'Altınova, bölgemizin parmakla gösterilen örnek ilçesi oldu'

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, "Altınova, AK Parti iktidarı ve belediyemizin hizmetleriyle bölgenin parmakla gösterilen örnek ilçesi olmuştur" dedi.

Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, " Altınova, AK Parti iktidarı ve belediyemizin hizmetleriyle bölgenin parmakla gösterilen örnek ilçesi olmuştur" dedi.

Akyol, Altınova ilçesine giderek bitirilen ve yapılacak projelerle ilgili incelemelerde bulundu. Akyol Belediye Başkanı Metin Oral, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Yurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, il genel ve belediye meclis üyeleriyle esnaf ve ev ziyaretleri de gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Akyol, "Altınova, bizim gözbebeğimizdir. Altınova, ismine layık Altınşehir olarak yoluna devam ediyor. Biz de ilçemize elimizden gelen tüm katkıları veriyoruz. Altınova, bizim gözbebeğimizdir. Altınova, AK Parti iktidarı ve belediyemizin hizmetleriyle bölgenin parmakla gösterilen örnek ilçesi olmuştur" dedi.

Başkan Oral ise Akyol'a Altınova'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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