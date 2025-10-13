Akyazı Parkında Uygunsuz Davranışlar Kaydedildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bir parkta, 2 genç uyarılara rağmen uygunsuz davranışlarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Akyazı ilçesinde bulunan ve özellikle gündüz saatlerinde ailelerin sıkça vakit geçirdiği bir parkta meydana geldi. 2 genç, parkın banklarında toplum kurallarına aykırı şekilde davranışlar sergilemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, şahısları sözlü olarak uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen gençler, davranışlarına devam etti. Vatandaşların tepkisine sebep olan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahısların çevrede insanların bulunmasına rağmen uygunsuz şekilde hareket ettikleri görülüyor. - SAKARYA