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Akyazı'da Atlar Dörtnala Yolda Koştu

Akyazı'da Atlar Dörtnala Yolda Koştu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, D-140 kara yolunda yola inen atlar dörtnala koşarak sürücülere ilginç anlar yaşattı. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yoluna çıkan atlar dörtnala koştu. Görenleri hayrete düşüren anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde D-140 kara yolunun Akyazı kesiminde meydana gelen olayda, yola inen atlar dörtnala koşmaya başladı. Durumu fark eden sürücüler hız keserken atların yolda koşmasını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre yolun ortasında koşan atlar, daha sonrasında yol kenarına yöneldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde ise atların kara yolunun ortasında dörtnala koşması yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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