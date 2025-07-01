Akyaka'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Akyaka'da Yaz Kur'an Kursları Başladı
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Kars'ın Akyaka İlçesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, eğitim yılının sona ermesiyle birlikte başladı. Müftü Yener Kalender, kursların ilk gününde camileri ziyaret etti. Çocuklar, bu kurslar sayesinde hem Kur'an okumayı öğreniyor hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Akyaka ve köylerinde yaz Kur'an Kursları başladı.

Kars'ın Akyaka İlçesiMüftüsü Yener Kalender, Kur'an kurslarının başladığı ilk gün itibari ile Akyaka İstasyon Cami, Akyaka Tepe Mahalle Cami ve Demirkent köyü camilerini ziyaret etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, çocukların yaz tatilini manevi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları yoğun ilgi görürdü.

Kur'an kurslarına gelen çocuklar, hem Kur'an okumayı öğreniyor, hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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