Akyaka'da Yayla Yolları Yeniden Yapılıyor

Akyaka'da Yayla Yolları Yeniden Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Özel İdaresi, Akyaka'daki yayla yollarında kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Vatandaşlar, yapılan yollar sayesinde yaylalara daha kolay ulaşabilecekleri için memnuniyetlerini dile getiriyor.

Akyaka yayla yolları tek tek yapılıyor. Yapılan yayla yolları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce inşaat sezonun başlamasıyla birlikte bir çok nokta da çalışma yapılıyor.

Akyaka Özel İdare ekiplerince vatandaşların yaylaya çıkarken sıkıntı yaşamamaları için yayla yollarında çalışma başlattı.

Akyaka Özel İdare ekiplerince Demirkenk, Esenyayla, Hacıpiri, Üçpınar, Büyükdurduran ve Sulakbahçe köylerinin yayla yollarında çalışmalar sürüyor. ekipler, yolları yaparak vatandaşların hizmetine açıyor.

Yayla yollarının yapılmasından duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar, "Yayla yollarımız yapılıyor, çamurdan, tozdan kurtuluyoruz. Rahat bir şekilde yaylara çıkacağız. Emekleri olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Akyaka genelinde başlatılan yayla yollarının yapımının bir kısmı tamamlanırken, bir kısmı da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Bir korkutan deprem de Ege'de! Çevre iller beşik gibi sallandı
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanına kafede silahlı saldırı

Tatil cennetinde kanlı pusu! İş insanını kafede otururken vurdular
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.