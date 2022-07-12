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Akyaka'da adım atacak yer yok

İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Yerel
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Akyaka'da adım atacak yer yok Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde Muğla bölgesi yerli turistin akınına uğradı.

Akyaka'da adım atacak yer yok

MUĞLA - Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde Muğla bölgesi yerli turistin akınına uğradı. Günübirlik tatil beldeleri İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak gibi yakın illerden tatilci akınına uğrarken, sahilde büyük yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Sakin Kent unvanlı iki kentinden birisi olan Ula'nın Akyaka Mahallesi, Gökova Körfezi'nin esintisi ile hem nem oranı, hem de sıcaklık açısından günübirlik tatilcilerin tercih ettikleri ilk yer haline geldi. 3 bin 500 nüfuslu Akyaka, günlük 70 bin kişiyi ağırlarken, nüfusunun 20 katı tatilciyi ağırlıyor.

Akyaka Mahallesi girişinde başlayan uzun araç kuyrukları mahalle içinde de devam etti. Araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik akışı dururken, Jandarma ekipleri trafikte sıkışıklığın yaşanmaması için çaba sarf etti.

Akyaka'nın en önemli gelir kaynaklarından Kadın Azmağı tekne turlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Turu tamamlayan tekneler hiç boş kalmadan yeni turlara çıkarken, Akyaka'nın hemen karşısında bulunan Akçapınar sahilinde ise Dünyanın en iyi rüzgar sörfü alanında gökyüzü rengarenk sörf uçurtmaları ile doldu,

Akyaka sahilinde her bayram yaşanan kalabalık bu yıl da yaşanırken, belirlenen yüzde alanında yoğun bir kalabalık yaşandı. Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Akyaka günübirlikçilerin tercihi haline geldi. Vatandaşlarımızı ve günübirlikçiler tatillerini Akyaka'da geçirmeyi tercih ettiler. Bayramın ikinci gününden itibaren Akyaka her zamanki gibi yoğunluk yaşıyor. Esnaflarımızın ekonomik olarak rahatladıklarını tahmin ediyorum. Akyaka günübirlikçiler için tercih edilen bir yer. Tek temennimiz bayramımızın hatasız kazasız, vatandaşlarımızın evlerine sağ salim dönmeleri" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

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