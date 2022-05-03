Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bayram gününde sağlık emekçileriyle hastanelerde bir araya geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bayram gününde sağlık emekçileriyle hastanelerde bir araya geldi.

Gece gündüz demeden emekçilerin sorun ve talepleri ile yakından bizzat ilgilenen Aküzüm, bayram gününde de çalışanları yalnız bırakmadı. Aküzüm ziyaretinde, her daim pandeminin kahramanları emekçi sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını, sorun ve talepleriyle bizzat ilgileneceklerini belirtti. Sağlık emekçileri de Aküzüm'ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title