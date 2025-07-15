Aküzüm: "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız"

Aküzüm: '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız'
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İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Milletimizin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini, bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatımızla...

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Milletimizin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini, bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatımızla birlikte buradayız" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin milletin demokrasiye olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildiğini söyledi. Bu tarihi direnişin bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına "Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi" olarak yazıldığını ifade eden Aküzüm, bugün ise, aynı kararlılıkla yürünen yolun adı milletin iradesiyle "Terörsüz Türkiye" olduğunu kaydetti.

"15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur" diyen Aküzüm, "15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ise ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimizin sergilediği eşsiz direnişi, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkma iradesini, bir kez daha minnet ve saygıyla anmak üzere tüm teşkilatımızla birlikte buradayız" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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