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AKUT Manisa, Arama Kurtarma Çalışmalarına Hazır

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Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği AKUT, Manisa'daki 100 gönüllüsü ve bağışçıların sağladığı malzemelerle her an arama kurtarma çalışmalarına hazır bir vaziyette bekliyor.

Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği olan ve adını 1999 yılındaki Marmara Depremi ile tüm dünyaya duyuran AKUT, Manisa'daki 100 gönüllüsü ve bağışçıların sağladığı yardımlarla tedarik edilen malzemeleriyle her an arama kurtarma çalışmalarına hazır bir vaziyette bekliyor.

Yüzde 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam eden AKUT, Türkiye'deki izin almadan yardım toplayabilen az sayıda kuruluştan biri olarak mali kaynağını bağışlardan sağlıyor. Bu sayede imkanlarını, teknik alt yapı ve ekipmanlarını iyileştirerek her geçen gün daha çok cana el uzatan AKUT Manisa Derneği ise 100 gönüllüsü ile 13 yıldır Manisa'da hizmet veriyor. Çalışmaları sadece Manisa ile sınırlı kalmayan Manisa AKUT gönüllüleri çok sayıda deprem, yangın ve kurtarma çalışmasında sayısız insan ve canlının hayatını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

Manisa AKUT ekibi yaptıkları çalışmaları anlatmak için dernek binasında Manisa basınıyla bir araya geldi. AKUT Manisa Ekip Lideri Kürşat Satıoğlu'nun yurtdışında olmasından dolayı katılamadığı toplantıda bir konuşma yapan AKUT Ekip Lider Yardımcısı Ümit Başkaplan yaptıkları çalışmaların tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve çalışmaların mali kaynağının ise kendilerine yapılan bağışlarla karşılandığını söyledi. Manisa'da 13 yıldır hizmet verdiklerini ve birçok kurtarma çalışmasında ön saflarda yer aldıklarını kaydeden Başkaplan, "Şuan 100'e yakın gönüllümüz var. Çok sayıda operasyona katıldık. Kahramanmaraş depreminde 1 hafta görev yaptık. İzmir'de, Sabuncubeli'nde meydana gelen yangınlarda görev aldık. 13 yıldır buradayız ve operasyonlara katılıyoruz. Kendimizi tanıtmak amaçlı bir aradayız. Operasyonlar dışında seminerler vererek insanları afetlere karşı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Özel kuruluşlar olabilir, okullar olabilir. Özellikle bu bilinçlendirmeye ufak çocuklardan başlamak için okullarda seminerler veriyoruz. 112 gibi bir acil çağrı kodumuz yok ihtiyaç olduğunda 112 üzerinden bizlere ulaşılabiliyor. AKUT içerisinde herkesin yapabileceği bir görev mutlaka var. Herkes buraya gönül rahatlığı ile gelebilir. Herkesin katabileceği bir şeyler mutlaka vardır" dedi. Çalışmalarında sadece insan değil çok sayıda mahsur kalan hayvanı da kurtardıklarını aktaran Başkaplan tüm bu çalışmaları kendilerine destek veren bağışçılar sayesinde ara vermeden devam ettirebildiklerini anlattı.

Malzemeler bağışlarla temin ediliyor

Açıklamasının ardından derneğin lojistik merkezinde de malzemelerin tanıtımını yapan Başkaplan şunları söyledi: "Bizim belirli bir düzenimiz var lojistik merkezimizde. Her şey bir düzen içinde. Bunun nedeni de herhangi bir operasyona giderken bir kargaşa yaşamamak. Bu malzemelerin hepsi bağışlarla gelen malzemeler. Bize gelen bağışlar, genel merkeze gelen bağışlar ve genel merkezden bize gelen bağışlarla tedarik edilen malzemelerle afetlere karşı hazırlıklı bir şekilde teyakkuz halinde bekliyoruz."

AKUT gönüllüleri daha sonra Manisa basınından gönüllü olan gazetecilere duvar tırmanışı yaptırarak gerçekleştirilen işin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu gösterdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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