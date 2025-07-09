AKUT Ekipleri Orman Yangınlarında Görev Aldı

AKUT Ekipleri Orman Yangınlarında Görev Aldı
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AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Afyonkarahisar ekibi, 2025 Temmuz ayında Bilecik Gölpazarı ve İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılarak, tahliye edilen bölgelerde insan ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşmasını sağladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Afyonkarahisar ekibi, 2025 Temmuz ayında Bilecik Gölpazarı ve İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınlarında sahada görev alarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

AKUT ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken aynı zamanda tahliye edilen köylerde insan ve hayvanların güvenli bölgelere ulaştırılmasını sağladı. 2014 yılında kurulan ekip, gönüllülük esasına dayanıyor ve arama kurtarma alanında çeşitli konularda eğitim almış kişilerden oluşuyor. Doğada arama kurtarma, enkazda kurtarma, yüksekten iniş ve kurtarma, akarsu arama kurtarma gibi alanlarda çalışma yapabiliyor. Ayrıca afet bilincini artırmaya yönelik eğitimler de düzenliyor. Geçmişte birçok deprem, sel ve kayıp vakasında yer alan ekip, ihtiyaç duyulan her durumda görev almaya devam edeceklerini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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