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AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK) öğrencileri, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK) öğrencileri, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK) öğrencilerini ağırladı. AKUK öğrencileri, İtfaiye erlerinden, köpükle yangın müdahale ve söndürme teknikleri, akaryakıt yangınlarına kimyevi tozlu yangın tüpleri ile müdahale ve teknikleri ile mutfak tüpü yangınlarına müdahale ve teknikleri hakkında bilgi alıp, uygulamalı tatbikat yaptılar.

Yapılan tatbikatların kendileri için oldukça verimli olduğunu ifade eden öğrenciler, kendilerine bu imkanı tanıyan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Tatbikat, İtfaiye, Kütahya, Yerel, Haberler

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