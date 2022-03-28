AKUK öğrencilerine uygulamalı tatbikat

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK) öğrencileri, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Koruma Topluluğu (AKUK) öğrencilerini ağırladı. AKUK öğrencileri, İtfaiye erlerinden, köpükle yangın müdahale ve söndürme teknikleri, akaryakıt yangınlarına kimyevi tozlu yangın tüpleri ile müdahale ve teknikleri ile mutfak tüpü yangınlarına müdahale ve teknikleri hakkında bilgi alıp, uygulamalı tatbikat yaptılar.

Yapılan tatbikatların kendileri için oldukça verimli olduğunu ifade eden öğrenciler, kendilerine bu imkanı tanıyan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA