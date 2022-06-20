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Akua parkın kapıları açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Akua parkın kapıları açıldı

Adıyaman Belediyesi'nin Karadağ Mesire alanındaki akua parkı, sıcak yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzücülere kapılarını açtı.

Adıyaman Belediyesi'nin Karadağ Mesire alanındaki akua parkı, sıcak yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yüzücülere kapılarını açtı.

Vatandaşların sportif, sosyal ve kültürel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olan Karadağ Mesire alanı içinde yer alan akua park, her yaz mevsiminde olduğu gibi, bu yıl yine hizmete açıldı.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de yer aldığını belirten Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Hem sosyal hem de sportif faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Her yıl sıcak yaz aylarında olduğu gibi, bu yıl yine akua parkımızı, halkımızın hizmetine sunduk. Pazartesi hariç, her gün 09: 00 ile 17: 00 Saatleri arasında açıktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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