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Aktif yaşam ve eğitim merkezi hizmete giriyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aktif yaşam ve eğitim merkezi hizmete giriyor

Adıyaman Belediyesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde ildeki 65 yaş üstü vatandaşlar için aktif yaşam ve eğitim merkezi hizmete girecek.

Adıyaman Belediyesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde ildeki 65 yaş üstü vatandaşlar için aktif yaşam ve eğitim merkezi hizmete girecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Yaşlı Destek Programı (YADES) çerçevesinde, Adıyaman'da ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşların yararlanabileceği aktif yaşam ve eğitim merkezinin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağı belediye yetkililerince duyuruldu. Yetkililer, proje dolayısıyla katılımcıların okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, resim, yöresel el sanatları kursları ile psikolojik destek, spor, müzik ve kuaför ve berber gibi kişisel bakım hizmetlerden yararlanabileceklerini dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Adıyaman Valiliği koordinasyonunda Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen projeye ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman İl Müftülüğü de destek veriyor.

Yetkililer, proje çerçevesinde katılımcılara yönelik kurslar ve desteklerin yanı sıra kültürel faaliyetler çerçevesinde gezilerinde düzenleneceğini duyurdu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman Yerel Haberler

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