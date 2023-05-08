Aktif yaş alma merkezi minik konuklarını ağırladı

Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyükleri minikler ziyaret etti.

Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde, 1200 Evler İlkokulu öğrencileri tarafından Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyükler ziyaret edildi. Aktif Yaş Alma Merkezi'ni ziyaret eden minik öğrenciler merkezde verilen kurslar ve yapılan etkinlikleri yerinde inceledi.

Büyüklerle beraber sohbet etme imkanı bulan öğrenciler, resim yaptı, oyunlar oynadı ve birlikte kültürel değerlerden birisi olan yöresel halk oyunlarını oynadı. Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki büyükler öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırarak keyifli anlar yaşadı. Ziyaretin ardından büyükler kendilerini ziyaret eden öğrencilerle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ