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Aktaş'tan Başkan Ataç'a Ziyaret

ANKA - Yerel
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Aktaş'tan Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Derneği Genel Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, Eskişehir İl Başkanı Sabri Durukan ve Eskişehir il yönetimini makamında ağırladı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Genel Başkan Aktaş, ziyarette derneğin faaliyetleri ile ilgili Ataç'a bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, Aktaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

ANKA / Yerel

Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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