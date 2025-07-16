Aktarlık Mesleğinin Önemi: Sibel Yasak'tan Kritik Uyarılar

Eskişehir'de aktarlık yapan Sibel Yasak, bu mesleğin ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirdiğini vurgulayarak "Bu iş sadece ticaret değil, aktarlık mesleğinde sattığın ürünleri iyi bilmek gerekiyor" dedi.

Arifiye Mahallesi'nde 8 yıldır aktarlık yapan Sibel Yasak, bu mesleğin sanıldığının aksine sadece ürün satmaktan, ticaret yapmaktan ibaret olmadığını, aksine ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirdiğini vurguladı. Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Yasak, her bitkinin farklı bir özelliği olduğunu ve bilinçsiz kullanımın faydadan çok zarar getirebileceğini söyledi.

Yasak, "Maalesef bazı aktarlar bu mesleği yalnızca ticari bir kazanç kapısı olarak görüyor. Bu durum hem bitkilerin yanlış kullanımına hem de sağlığı olumsuz yönde etkileyecek sonuçlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Her bitkinin ayrı bir kullanım şekli var"

İnsan sağlığını ön planda tuttuklarını belirten Yasak, bitki veya ürün satmadan önce mutlaka müşterilerin ne amaçla bu ürünü almak istediklerini, herhangi bir hastalıkları veya kullandıkları ilaçların olup olmadığını sorduklarını dile getirdi. Yasak, "Her bitkinin ayrı bir kullanım şekli var. Bazı bitkiler tek başına kullanılmamalı, bazıları ise yanlış karışımlarla sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bizler de müşterilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz," diye konuştu.

"Bitkiler ilaç yerine geçmez"

Sibel Yasak, aktarlık mesleğinin sadece bitki satmakla sınırlı olmadığını, bitkiler hakkında bilgiye sahip olmanın şart olduğunu belirtti Yasak, "Bitkiler ilaçların yerine geçmez, ancak doktor tavsiyesiyle ve doğru şekilde kullanıldığında tedavi sürecine destek olabilir" dedi. - ESKİŞEHİR