Aktarlarda Ramazan yoğunluğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Çankırı'da Ramazan ayında şifalı bitiler ve baharatları tüketmek isteyen vatandaşlar, aktarlara yoğun ilgi gösteriyor.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da Ramazan ayında şifalı bitiler ve baharatları tüketmek isteyen vatandaşlar, aktarlara yoğun ilgi gösteriyor.

Çankırı'da aktarlarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan ayında şifalı bitki ve baharatları tüketmek isteyen vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösteriyor. İftar ve sahur yemeklerini tatlandırmak ve iftarını hurma ile açmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Aktarlarda Ramazan ayında şifalı bitkiler, tarhana, demirhindi şerbeti vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

"Ramazan'da baharatlara ilgi var"

Vatandaşların doğal ürünlere ilgisinin arttığını ifade eden İbrahim Şen Bayram, "Ramazan ayında dükkanımızda en çok satılan ürünler pul biber, karışık baharat, bamya, biber kurusu, demirhindi içeceği, tarhana ve Türk kahvesi satılıyor" dedi. - ÇANKIRI

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

Aktarlarda Ramazan yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çankırı, Hurma, İftar, Bitki, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title