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Akşehir'de Tarım Fuarında Kadına Şiddetle Mücadele ve Dolandırıcılıkla Mücadele Bilgilendirmesi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarında, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü aile içi ve kadına karşı şiddet ile telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarında, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantta aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele ve telefon dolandırıcılığı konularında broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Perşembe pazarında gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarında açtığı stantta fuarı ziyarete gelen vatandaşlarla katılımcılara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele de KADES'in önemi ile kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yapan şahıslara karşı ziyarete gelen vatandaşları ve katılımcılara bilgi vererek el broşürü dağıttı. İlçe Emniyet Müdürlüğü stantta yaptığı tanıtımda kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyen, hesap bilgilerini isteyen şahıslara itibar edilmemesini söyleyerek hiçbir devlet görevlisinin vatandaştan telefon ile para istemeyeceğini hatırlattı. Fuara katılan vatandaşları bu tür aramalarda en yakın polis merkezine gitmeleri konusunda da uyardı. Tanıtımların fuar süresince devam edeceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dolandırıcılık Teknoloji 3-sayfa Akşehir Sağlık Yerel Tarım konya

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